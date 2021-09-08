Місцева влада каже, що причинами пожеж може бути підпал. Сподівались, що опади полегшать гасіння і дадуть бодай трохи відпочити пожежникам. Проте ситуація не покращилась.

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Вогонь гасять з літаків та гелікоптерів

Найважча ситуація у Галіції – полум'я наблизилось до населених пунктів, через це перекрили автошляхи. З вогнем борються чотири літаки та чотири гелікоптери.

Регіональний міністр з сільського господарства Хосе Гонсалес зазначив, що пожежа розпочалась пізно ввечері – коли природне займання статись не могло. Ба більше підпал здійснювали одразу у двох місцях.

Вогонь швидко поширився через спеку і сильний вітер

Не сприяють швидкому вирішенню проблеми і погодні умови – високі температури та сильний вітер. Тішать прогнозами синоптики: вони обіцяють, що в регіоні мають бути опади.

Дивіться відео з охопленого вогнем регіону Іспанії:

Зазначимо, що менше ніж місяць тому в Іспанії вже вирували потужні лісові пожежі. Сотні людей довелось евакуювати. Полум'я знищило 5 тисяч гектарів лісу.

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