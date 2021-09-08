Місцева влада каже, що причинами пожеж може бути підпал. Сподівались, що опади полегшать гасіння і дадуть бодай трохи відпочити пожежникам. Проте ситуація не покращилась.
Нещодавно "Пішли на пляж, вернулися бездомними": в Іспанії обвалився триповерховий будинок
Вогонь гасять з літаків та гелікоптерів
Найважча ситуація у Галіції – полум'я наблизилось до населених пунктів, через це перекрили автошляхи. З вогнем борються чотири літаки та чотири гелікоптери.
Регіональний міністр з сільського господарства Хосе Гонсалес зазначив, що пожежа розпочалась пізно ввечері – коли природне займання статись не могло. Ба більше підпал здійснювали одразу у двох місцях.
Вогонь швидко поширився через спеку і сильний вітер
Не сприяють швидкому вирішенню проблеми і погодні умови – високі температури та сильний вітер. Тішать прогнозами синоптики: вони обіцяють, що в регіоні мають бути опади.
Дивіться відео з охопленого вогнем регіону Іспанії:
Зазначимо, що менше ніж місяць тому в Іспанії вже вирували потужні лісові пожежі. Сотні людей довелось евакуювати. Полум'я знищило 5 тисяч гектарів лісу.
Коротко про останні потужні пожежі у світі
- Наприкінці липня полум'ям охопило Туреччину. Масштабні пожежі вирували у багатьох регіонах країни і навіть досягли курортів.
- Від вогню постраждала і Греція. Пожежа практично дісталась до столиці – Афін.
- Від підпалу спалахнули пожежі і в Чорногорії.
- Наприкінці серпня велика лісова пожежа спалахнула і в Росії. Зокрема, вогонь охопив національний парк у Самарській області.