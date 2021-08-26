Одного чоловіка витягли з руїн живим. Та рятувальна операція триває – під завалами ще можуть бути люди.

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В Іспанії завалився будинок: що наразі відомо

У Пенісколі (провінція Кастельйон регіону Валенсія в Іспанії) завалився триповерховий будинок. Це сталося приблизно о 20 годині 25 серпня.

Одного чоловіка рятувальники витягнули живим.

Відомо про ще щонайменше двох людей (матері зі сином) перебувають під завалами, але де саме вони – невідомо (упродовж доби ознак життя з будинку чутно не було).

Причини інциденту розслідують правоохоронці:

За попередніми ж даними – будинок міг впасти через підтоплення, спричинені дощами .

. Свідки кажуть, що якихось вибухів, які б натякали на газ, не чули. І нічого дивного не бачили.

Будинок начебто просто впав.



Руїни будинку, що впав у Пенісколі / Фото Фото El Mundo

Завалений будинок не новий – йому вже кілька десятків років. У ньому приблизно 20 квартир.

На щастя, людей під час падіння у споруді майже не було – там жили здебільшого туристи, які приїхали відпочивати на узбережжі Середземного моря. Тож у час біди вони гуляли в центрі міста або були на пляжі.

Утім, місцеві мешканці там також були.

Жінка на ім'я Мерседес, яка з родиною повернулася ввечері до будинку, у шоковому стані та зі сльозами на очах сказала журналістам: "Ми пішли на пляж, а повернулися бездомними".

Тридцятеро мешканців будинку переселили в готель. Поки що немає інформації, що з ними буде далі.

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