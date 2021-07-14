Рятувальники кілька годин розбирали завали, шукаючи людей. Загалом їм вдалося дістати 23 людини.

Важливо На російському курорті Геленджик стався потужний вибух в готелі: є загиблі – відео

Деякі з врятованих зазнали серйозних травм, тож їх одразу госпіталізували до найближчої лікарні. За останніми даними, під наглядом медиків перебувають 5 осіб.

Про причини обвалення офіційно поки не повідомляють, місцеві правоохоронці активно ведуть розслідування трагедії.

Що відомо про загиблих

На жаль, ще 17 осіб не вдалося врятувати. Вони отримали занадто важкі травми внаслідок обвалення частини готелю.

Цікаво! Місто Сучжоу відоме своїми мостами та садами, а також тим, що стоїть на древньому каналі.

Місто Сучжоу, де стався обвал: карта

Обвал частини готелю у Китаї / Фото АР