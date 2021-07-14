Спасатели несколько часов разбирали завалы, ища людей. Всего им удалось достать 23 человека.

Важно На российском курорте Геленджик произошел мощный взрыв в отеле: есть погибшие – видео

Некоторые из спасенных получили серьезные травмы, поэтому их сразу госпитализировали в ближайшую больницу. По последним данным, под наблюдением медиков находятся 5 человек.

О причинах обвала пока официально не сообщают, местные правоохранители активно ведут расследования трагедии.

Что известно о погибших

К сожалению, еще 17 человек не удалось спасти. Они получили слишком тяжелые травмы в результате обвала части отеля.

Интересно! Город Сучжоу известен своими мостами и садами, а также тем, что стоит на древнем канале.

Город Сучжоу, где произошел обвал: карта

Обвал части отеля в Китае / Фото АР