Впрочем, данные о погибших разнятся: в МЧС России говорят об одной жертве, а источники СМИ в оперативных службах Геленджике говорят о двух погибших.

Важно Взрыв в Мелитополе: один из пострадавших не выжил

Взрыв в гостинице в Геленджике

ЧП произошло в 4-этажном отеле на улице Советской. Место взрыва уже выяснили – это магазин на первом этаже отеля. Мощной волной разрушило стеклянные витрины и внутренние конструкции отеля.

Из здания эвакуировали 50 человек, одну женщину спасатели доставали из-под завалов. Всего вот взрыва пострадали 5 человек, среди которых ребенок.

На видео, которые публикуют очевидцы, заметно, что вокруг отеля пылает огонь. Ударной волной также повредило автомобили.

Предварительная причина чрезвычайной ситуации – взрыв бытового газа. Власти города занимаются расселением постояльцев отеля.

Взрыв газа в отеле в Геленджике / Фото с РИА, ТАСС

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