Втім, дані щодо загиблих відрізняються: у МНС Росії говорять про одну жертву, а джерела ЗМІ в оперативних службах Геленджику говорять про двох загиблих.

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Вибух в готелі у Геленджику

Надзвичайна подія сталася в 4-поверховому готелі на вулиці Радянській. Місце вибуху уже з'ясували – це магазин на першому поверсі готелю. Потужною хвилею зруйнувало скляні вітрини і внутрішні конструкції готелю.

З будівлі евакуювали 50 осіб, одну жінку рятувальники діставали з-під завалів. Загалом у вибуху постраждали 5 осіб, серед яких дитина.

На відео, які публікують очевидці, помітно, що довкола готелю палає вогонь. Ударною хвилею також пошкодило авто.

Попередня причина надзвичайної ситуації – вибух побутового газу. Влада міста займається розселенням постояльців готелю.

Вибух газу у готелі в Геленджику / Фото з РИА, ТАСС

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