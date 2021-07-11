Вибух прогримів на території військової бази американських окупаційних сил на Сході країни. Він стався перед північчю.
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Що відомо про вибух
Згодом в районі після вибуху спостерігалися незвичайні пересування окупаційних сил. Причина вибуху – невідома.
Ізраїльське видання The Jerusalem Post повідомило, що вибух могли викликати мінометним снарядом. Вони посилаються на місцеве джерело новин Deir Ezzor 24.
Що кажуть у США
Як повідомляють ЗМІ, Міністерство оборони США натомість заявило, що вибух став результатом "непрямої атаки" на американських військових.
На щастя, жертв, постраждалих і руйнувань немає.
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Попередні напади
- 5 липня 3 ракети приземлилися на базі Ейн аль-Асад. Жертв тоді вдалося уникнути.
- Ввечері 6 липня повідомлялося про напад на міжнародний аеропорт Ербіль в районі Курдистану на півночі Іраку. Напередодні атака безпілотника націлювалася на посольство США в Багдаді.