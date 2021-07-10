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Ім'я загиблого на Донбасі воїна

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила

Виконуючи бойове завдання біля Золотого 9 липня, загинув військовий з Тернопільської області Володимир Яськів.

Окупанти почали обстріл з великокаліберних кулеметів, гранатометів, протитанкових керованих ракет та мінометів 82 калібру.

Під час зміни позиції старшим солдатом Володимиром Яськівим сталося непоправне – ворожий снайпер смертельно поранив його.

На жаль, врятувати захисника України медикам не вдалося. Загибель підтвердив і голова Тернопільської райради Віктор Козорог.

Що відомо про Володимира Яськіва

Чоловікові було 43 роки, родом він зі селища Великі Бірки, що на Тернопільщині. Одруженим не був.

Побратими та командування згадують Яськіва як порядного, сміливого, працьовитого та кваліфікованого воїна.

Військовий завжди проявляв розумну ініціативу та був надійною підтримкою для своїх командирів.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

У Мелітополі помер поранений внаслідок вибуху

Джерело: Укрінформ

У Мелітополі в лікарні помер чоловік, що постраждав унаслідок вибуху на території приватного підприємства 8 липня.

Помер 36-річний майстер ТОВ "Технодім" "Альянс".

У госпіталі залишається ще один постраждалий – 60-річний керівник іншого підприємства. У нього понад 90% опіків тіла.

Що відомо про вибух у Мелітополі

На підприємстві 8 липня чоловіки оглядали устаткування для змішування сипучих сумішей.

Тоді раптово пролунав вибух. Правоохоронці відкрили справу про порушення правил безпеки.

Управління держпраці у регіоні створює спецкомісію, яка розслідуватиме цей інцидент.

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Під Києвом потяг зійшов з рейок

Джерело: телеграм Укрзалізниці

Вранці 10 липня на дільниці Васильків – Боярка з рейок зійшов господарський потяг. Унаслідок цього 13 пасажирських поїздів курсували зі запізненням у середньому на 2 години.

Станом на 9 ранку затримували такі рейси:

№144 Івано-Франківськ – Київ (затримка становить 3 години);

№142 Львів – Бахмут (затримка – 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів – Київ (затримка – 2 години 30 хвилин);

№761 Київ – Одеса (затримка – 1 година 40 хвилин);

№715 Київ – Львів (затримка – 1 година 25 хвилин);

№20 Попасна – Київ (затримка – 1 година);

№50 Трускавець – Київ (затримка – 1 година 35 хвилин);

№118 Чернівці – Чернігів (затримка – 1 година 50 хвилин);

№10 Маріуполь – Київ (затримка – 2 години);

№81 Ужгород – Київ (затримка – 2 години);

№106 Одеса – Київ (затримка – 2 години);

№281 Генічеськ – Хмельницький (затримка – 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород – Київ (затримка – 1 година).

В Укрзалізниці наголосили, що фахівці проводять необхідні роботи для відновлення повноцінного руху.

100 тисяч гривень зарплати для міністрів

Джерело: 24 канал

Віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що члени українського уряду не повинні отримувати заробітної плати менше, ніж 100 тисяч гривень на місяць.

Міністр – це політична посада,

– сказав міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, він на роботі фактично постійно:

"Коли ти навіть на лікарняному – маєш право голосувати під час засідань уряду".

"Навіть якщо ти формально у відпустці – тебе можуть у будь-який момент відкликати".

"А рівень відповідальності… Ну, вищий важко придумати".

І тому, я вважаю, до 100 тисяч гривень – це точно мала б бути нормальна розумна заробітна платня. Тим більше що такі зарплати є в Україні, – наголосив політик.

І додав, що такі суми отримують, наприклад, судді – по 200 тисяч: "А недовіра до суддівського корпусу є у суспільстві, і небезпідставно."

Тому я не бачу проблеми, щоб міністри, заступники, члени уряду мали мінімум по 100 тисяч гривень. Це не такі вже шалені гроші, але реалістичні, щоб спокійно працювати, не переживати, щоб родина займалася своїми справами, і віддаватися повністю публічній службі,

– підсумував Олексій Резніков.

Після цього у віцепрем'єра запитали, чи не висока зарплата вплине якось на корупцію. Адже, мовляв, "хочеться завжди більше".

"Це зменшить ризики (корупції – 24 канал). Дивіться, корупція є навіть у найцивілізованіших країнах. Вона там є, просто її масштаб – різний. А спокуса – так, вона завжди може бути", – відповів Резніков.

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Від Pfizer у жінок ростуть груди

Джерело: NRK

Сотні жінок з Норвегії повідомили, що після вакцинації Pfizer у них помітно збільшилися груди.

Жителька Осло Емма, якій 17 років, написала про це у соцмережі.

Дівчина пояснила, що була змушена придбати бюстгальтер більшого розміру.

У коментарях до її допису сотні користувачок зазначали, що зіштовхнулися з такою ж ситуацією.

Що про це кажуть медики

Головний лікар діагностичного центру молочних залоз медзакладу у місті Буде зазначив, що такий побічний ефект справді можливий.

За словами медика, його викликає розширення лімфатичних вузлів після щеплення.

У такій реакції організму на вакцину немає нічого незвичайного.

Це лише спосіб впоратися із запаленнями або інфекціями.

Тому збільшення грудей – просто тимчасове явище.

Медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів Стейнар Мадсен наголосив, що також чув про такі випадки у соцмережах.Водночас офіційних звернень не надходило.

Він пояснив, що у 10% вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли у пахвовій западині. Саме через це з'являлося відчуття, що їхні груди ставали більшими.

Якщо питання в тому, чи варто хвилюватися жінкам, то, напевно, відповідь – ні. Але якщо лімфатичні вузли збільшуються протягом тривалого часу, звичайно, слід звернутися до лікаря,

– додав Медсен.

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