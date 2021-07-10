Джерело видання зазначило, що ділові партнери Коломойського нібито не заплатили 20 мільйонів доларів за вугілля. Вони купили його у 2019 році в компанії білоруського олігарха Миколи Горобця. Потім перепродали Центренерго.

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Компанію закрили

Спільники українського олігарха начебто закрили свою компанію замість того, щоб заплатити за вугілля.

У квітні представники продавця звернулися в поліцію Ізраїлю. Вони подали заяву про шахрайство, адже в Ізраїлі Коломойський та соратники мають громадянство.

Триває розслідування

Попри те, що розслідування триває, наразі фігурантам звинувачення не пред'явили. Проте Коломойський заявив журналістам, що йому нічого невідомо про справу. Також він переконує, що не має справ з білоруським олігархом Воробеєм.

Зверніть увагу! Президент Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який визначає поняття "олігарх" в Україні. До реєстру олігархів цілком може потрапити і Коломойський. Сам він каже, що морально готовий до цього, але не хоче бути у списку один.