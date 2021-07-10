Источник издания отметил, что деловые партнеры Коломойского якобы не заплатили 20 миллионов долларов за уголь. Они купили его в 2019 году в компании белорусского олигарха Николая Горобца. Потом перепродали Центрэнерго.

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Компанию закрыли

Сообщники украинского олигарха якобы закрыли свою компанию вместо того, чтобы заплатить за уголь.

В апреле представители продавца обратились в полицию Израиля. Они подали заявление о мошенничестве, ведь в Израиле Коломойский и соратники имеют гражданство.

Продолжается расследование

Несмотря на то, что расследование продолжается, пока фигурантам обвинения не предъявили. Однако Коломойский заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о деле. Также он убеждает, что не имеет дел с белорусским олигархом Горобцом.

Обратите внимание! Президент Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, который определяет понятие "олигарх" в Украине. В реестр олигархов вполне может попасть и Коломойский. Сам он говорит, что морально готов к этому, но не хочет быть в списке один.