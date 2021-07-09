Інцидент трапився 8 липня. Постраждали 36-річний майстер дільниці разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства,
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Що відомо про постраждалих
Чоловіки здійснювали огляд устаткування для змішування сипучих сумішей. Раптом пролунав вибух, внаслідок якого вони отримали опіки всього тіла 2 ступеню.
Розслідування інциденту
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Водночас Головне управління Держпраці у Запорізькій області створює спеціальну комісію, яка розслідуватиме цей нещасний випадок.
Нещасні випадки у Запорізькій області
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