Інцидент трапився на залізничному перегоні від станції імені Анатолія Алімова до "Запоріжжя-2".

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У кабіну електровоза кинули камінь

Зловмисники кинули камінь у відкрите бокове вікно електровоза. Він потрапив прямо в обличчя 54-річного машиніста. Чоловік зміг завершити рейс, однак на станції "Запоріжжя-2" викликав поліцію і швидку допомогу. Звідти його відвезли в лікарню.

У машиніста серйозна травма

У результаті хуліганських дій постраждалий машиніст отримав важку контузію лівого ока. Чоловік частково втратив зір.

Наразі правоохоронці розслідують інцидент. Залізничники сподіваються, що винних знайдуть та покарають.

Зверніть увагу! Напередодні у Запоріжжі патрульні виявили 2 чоловіків, які намагалися викрасти телефонний кабель з телекомунікаційного колодязя. Під час спроби зупинити їх постраждав поліцейський, його поранив зловмисник.