Інцидент трапився на залізничному перегоні від станції імені Анатолія Алімова до "Запоріжжя-2".
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У кабіну електровоза кинули камінь
Зловмисники кинули камінь у відкрите бокове вікно електровоза. Він потрапив прямо в обличчя 54-річного машиніста. Чоловік зміг завершити рейс, однак на станції "Запоріжжя-2" викликав поліцію і швидку допомогу. Звідти його відвезли в лікарню.
У машиніста серйозна травма
У результаті хуліганських дій постраждалий машиніст отримав важку контузію лівого ока. Чоловік частково втратив зір.
Наразі правоохоронці розслідують інцидент. Залізничники сподіваються, що винних знайдуть та покарають.