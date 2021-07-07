Про це повідомила коаліція під керівництвом США. За словами полковника американської армії Вейна Маротто, ракетний обстріл вразив авіаційну базу Ейн аль-Асад на заході Іраку.

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В Ірані обстріляли базу з військовими США

За словами джерел іракських військових, ракетну установку закріпили на задній частині вантажівки та використали під час атаки 7 липня на авіабазу. Її знайшли на сільськогосподарських угіддях, розташованих поблизу. У базу потрапили щонайменше 14 ракет.

Внаслідок обстрілу постраждали 2 людей, у них легкі ушкодження. Водночас у соцмережах пишуть про 3 поранених.

Наразі жодна з організацій не взяла відповідальність за цей напад.

До слова, ця атака стала черговою у серії нещодавніх нападів проти військ США або районів, де вони діють в Іраку та Сирії.

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