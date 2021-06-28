Безпілотні літальні апарати атакували американських військовослужбовців. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела у Білому домі.

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Видання пише, що протягом останніх місяців проіранській збройні угруповання в Іраку активно використовували БПЛА, які отримували з Тегерана.

Ці дрони застосовували для атак проти:

військових інструкторів США;

співробітників ЦРУ.

NYT додає, що авіаудар по базі був спрямований на те, щоб позбавити бойовиків такої можливості. Хоча у Білому домі розуміють, що надовго їх це не зупинить.

Зверніть увагу! У Пентагоні наголосили, що наказ атакувати віддав особисто Джо Байден. Він хотів показати, що діятиме для захисту персоналу США.

Військові США в Іраку: що відомо