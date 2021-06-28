Безпілотні літальні апарати атакували американських військовослужбовців. Про це повідомляє NYT з посиланням на джерела у Білому домі.
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Видання пише, що протягом останніх місяців проіранській збройні угруповання в Іраку активно використовували БПЛА, які отримували з Тегерана.
Ці дрони застосовували для атак проти:
- військових інструкторів США;
- співробітників ЦРУ.
NYT додає, що авіаудар по базі був спрямований на те, щоб позбавити бойовиків такої можливості. Хоча у Білому домі розуміють, що надовго їх це не зупинить.
Військові США в Іраку: що відомо
- У 2003 році США ввели свої війська в Ірак для повалення режиму Саддама Хусейна.
- Штати перемогли у війні, яка тривала до 2011 року, та досягли своєї політичної мети.
- Цікаво, що після цього американський військовий контингент перебуває в країні донині.