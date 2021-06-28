Беспилотные летательные аппараты атаковали американских военнослужащих. Об этом сообщает NYT со ссылкой на источники в Белом доме.
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Издание пишет, что в течение последних месяцев проиранские вооруженные группировки в Ираке активно использовали БПЛА, которые получали из Тегерана.
Эти дроны применяли для атак против:
- военных инструкторов США;
- сотрудников ЦРУ.
NYT добавляет, что авиаудар по базе был направлен на то, чтобы лишить боевиков возможности. Хотя в Белом доме понимают, что надолго их это не остановит.
Военные США в Ираке: что известно
- В 2003 году США ввели свои войска в Ирак для свержения режима Саддама Хусейна.
- Штаты победили в войне, которая продолжалась до 2011 года, и достигли своей политической цели.
- Интересно, что после этого американский военный контингент находится в стране по сей день.