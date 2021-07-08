Деталі від влади
Пожежа спалахнула на контейнеровозі місткістю 130 контейнерів. В одному з них були легкозаймисті матеріали.
До теми У Дубаї прогримів потужний вибух: моторошне відео
На цьому кораблі не було радіоактивних матеріалів. Пожежа може бути спричинена тертям або високою температурою,
– розповів головнокомандувач поліції Дубая Абдулла Аль-Маррі.
На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а пожежу вдалося швидко погасити.
На роботу порту Джебель-Алі інцидент ніяк не вплинув.
Дивіться відео з місця вибуху у порту:
Що раніше повідомляли про вибух
- ЗМІ писали, що вибух трапився на нафтовому танкері. Вогонь, мовляв, поширився на контейнер, який стояв на борту.
- На місце події одразу виїхали медики, рятувальники та інші служби.