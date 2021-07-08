Деталі від влади

Пожежа спалахнула на контейнеровозі місткістю 130 контейнерів. В одному з них були легкозаймисті матеріали.

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На цьому кораблі не було радіоактивних матеріалів. Пожежа може бути спричинена тертям або високою температурою,

– розповів головнокомандувач поліції Дубая Абдулла Аль-Маррі.

На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, а пожежу вдалося швидко погасити.

На роботу порту Джебель-Алі інцидент ніяк не вплинув.

Дивіться відео з місця вибуху у порту:

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