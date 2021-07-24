Рятувальники розповіли, що після місяця пошуку одна людина так і залишилась зниклою безвісти. Мовиться про 54-річну Естель Хедаї.

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Родина зниклої безвісти проти зупинки операції

Найбільше завершення пошукової операції непокоїть саме її родину, адже вони б хотіли знати про долю рідної людини. Молодший брат ймовірної жертви трагедії вже двічі здавав ДНК, проте серед знайдених тіл Естель не було.

Завершити операцію не вдалось раніше через шторм Ельза

Оскільки з-під завалів не вдалось витягнути нікого живого, то далі працювали переважно з уламками: територію розчищали, а бетонні руїни перевозили на національний склад.

Уцілілу частину будівлі мали знести, адже вона теж несла загрозу. Операцію мали завершити ще 7 липня, проте на перешкоді став шторм Ельза.

Зверніть увагу! Поки що місце трагедії розглядають, як місце злочину, на яку працюють експерти. Адже досі достеменно невідомо, що саме спричинило до колапсу 40-річної будівлі. Уже підняли звіт за 2018 рік, у якому було вказано на певні структурні проблеми.

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