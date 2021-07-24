Спасатели рассказали, что после месяца поиска один человек так и остался пропавшим без вести. Речь идет о 54-летней Эстель Хедаи.
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Семья пропавшей без вести против остановки операции
Больше всего завершение поисковой операции беспокоит именно ее семью, ведь они бы хотели знать о судьбе родного человека. Младший брат предполагаемой жертвы трагедии уже дважды сдавал ДНК, однако среди найденных тел Эстель не было.
Завершить операцию не удалось ранее из-за шторма Эльза
Поскольку из-под завалов не удалось вытащить никого живого, то дальше работали преимущественно с обломками: территорию расчищали, а бетонные руины перевозили на Национальный склад.
Уцелевшую часть здания должны были снести, ведь она тоже несла угрозу. Операцию должны были завершить еще 7 июля, однако препятствием стал шторм Эльза.
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Коротко о падении многоэтажки в Майами
- 12-этажный дом в Сарфсайде обрушился в ночь на 24 июня.
- Во Флориде объявили режим чрезвычайной ситуации.
- Жертвами трагедии стали 97 человек.
- Здание возвели в 1981 году, в нем было 130 квартир.