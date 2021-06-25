Про це повідомили їхні рідні, які зателефонували на гарячу лінію. Наразі тривають пошукові роботи. Однак, за словами губернатора, треба бути готовим до поганих новин.

До теми Поблизу Маямі обвалилась багатоповерхівка: на місце направили 80 бригад рятувальників

Моторошний інцидент стався приблизно о 1:30, коли частина будинку впала за лічені секунди. Рятувальникам, які прибули на місце події, вдалось витягнути з-під заваль двох людей та евакуювати ще 35 із частини будівлі, яка залишилась стояти.

Відзначимо! Загалом у житловому будинку – 130 квартир на 12 поверхах. У частині, яка обвалилась, було 55 квартир.

Що стало причиною такого раптового падіння – невідомо. Будинок був відносно новий, збудований у 1980-х роках. Минулі кілька днів на даху будинку тривали ремонтні роботи. Розташована будівля на самому березі океану в елітному районі. Серед зниклих – сестра першої леді Парагваю, яка жила в цьому будинку разом з чоловіком і трьома дітьми.

Джонсон: Есмінець в Чорному морі – невизнання російської окупації Криму

Проходження британського есмінця Чорним морем біля Криму було демонстрацією невизнання російської окупації українського півострова. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він підтвердив цілеспрямованість дій есмінця "Дефендер", який, згідно з твердженням Росії, 23 червня нібито порушив "російські територіальні води". "Наш корабель разом з іншими захищає наші цінності, в які ми віримо: демократію, права людини, верховенство закону і свободу мореплавства", – сказав Джонсон. Він наголосив, що про російські води там не мовиться.

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Стратегія боротьби з насильством у США

Президент США Джо Байден представив свою стратегію боротьби з насильством у США. Він закликав Конгрес ухвалити законопроєкти, покликані посилити контроль над обігом зброї. Головні ініціативи президента спрямовані на те, щоб:

зупинити потік нелегальної зброї;

відібрати ліцензії у продавців зброї, які порушують закон;

посилити місцеві правоохоронні органи, аби ті могли краще запобігати збройному насильству.

Помер Джон Макафі

Мільйонера і засновника всесвітньо відомої компанії виробника антивірусів Джона Макафі знайшли мертвим в іспанській в'язниці. Контраверсійному магнату було 75 років.

Що відомо про Джона Макафі? Він – засновник однойменної компанії виробника антивірусного програмного забезпечення, а також – кількох інших. Іспанські правоохоронці арештували його у жовтні 2020 року після висунення обвинувачень Сполученими Штатами Америки. Згідно з даними прокуратури, Макафі не сплачував податки упродовж 4 років, попри те, що заробляв мільйони.

У тюрмі поблизу Барселони він очікував на екстрадицію до США, де йому у 2020 році висунули обвинувачення в ухилянні від сплати податків. Причина смерті наразі невідома, триває розслідування. В офіційній заяві прокуратури мовиться, що все вказує на те, що Макафі вчинив самогубство.

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