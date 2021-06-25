Об этом сообщили их родные, которые позвонили на горячую линию. Сейчас продолжаются поисковые работы. Однако, по словам губернатора, нужно быть готовым к плохим новостям.
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Жуткий инцидент произошел примерно в 1:30, когда часть дома упала за считанные секунды. Спасателям, которые прибыли на место происшествия, удалось извлечь из-под завалов двух человек и эвакуировать еще 35 из части здания, которая осталась стоять.
Что стало причиной такого внезапного падения – неизвестно. Дом был относительно новый, построенный в 1980-х годах. Последние несколько дней на крыше дома продолжались ремонтные работы. Расположено здание на берегу океана в элитном районе. Среди пропавших – сестра первой леди Парагвая, которая жила в этом доме вместе с мужем и тремя детьми.
Джонсон: Эсминец в Черном море – непризнание российской оккупации Крыма
Прохождение британского эсминца по Черному морю возле Крыма было демонстрацией непризнания российской оккупации украинского полуострова. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Он подтвердил целенаправленность действий эсминца "Дефендер", который, согласно утверждению России, 23 июня якобы нарушил "российские территориальные воды". "Наш корабль вместе с другими защищает наши ценности, в которые мы верим: демократию, права человека, верховенство закона и свободу мореплавания", – сказал Джонсон. Он отметил, что о российских водах там речи не идет.
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Стратегия борьбы с насилием в США
Президент США Джо Байден представил свою стратегию борьбы с насилием в США. Он призвал Конгресс принять законопроекты, призванные усилить контроль над оборотом оружия. Главные инициативы президента направлены на то, чтобы:
- остановить поток нелегального оружия;
- отобрать лицензии у продавцов оружия, которые нарушают закон;
- усилить местные правоохранительные органы, чтобы те могли лучше предотвращать вооруженное насилие.
Умер Джон Макафи
Миллионера и основателя всемирно известной компании-производителя антивирусов Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме. Контраверсионному магнату было 75 лет.
Что известно о Джоне Макафи?
Он – основатель одноименной компании-производителя антивирусного программного обеспечения, а также – нескольких других. Испанские правоохранительные органы арестовали его в октябре 2020 года после предъявления обвинений Соединенными Штатами Америки. Согласно данным прокуратуры, Макафи не платил налоги в течение 4 лет, несмотря на то, что зарабатывал миллионы.
В тюрьме близ Барселоны он ожидал экстрадиции в США, где ему в 2020 году предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Причина смерти пока неизвестна, ведется расследование. В официальном заявлении прокуратуры говорится, что все указывает на то, что Макафи совершил самоубийство.
Полный выпуск программы "Голос Америки" за 24 июня 2021 года: смотрите видео