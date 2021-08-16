На території держави спостерігається посушлива погода. Через це є великий ризик, що можуть виникнути нові осередки вогню.
Зверніть увагу В Іспанії – новий температурний рекорд: на термометрах +47 градусів
Евакуювали щонайменше 800 осіб
У неділю, 16 серпня, через лісові пожежі у двох регіонах Іспанії евакуювали щонайменше 800 осіб.
Уряд Кастилії і Леона евакуював громадян з кількох сіл. Понад 500 осіб доставили у спортивний заклад.
В Іспанії евакуюють людей через пожежі / Фото з твітера Cruz Roja Esp. Ávila
Через грозу, яка спричинила пожежу, постраждала східна частина Іспанії – Валенсія. Там евакуювали громадян із села Азуебар – 300 осіб.
Окрім цього, відбувається евакуація і в Центрі Іспанії. У провінції Авіла працюють приблизно 200 пожежників, вертоліт та 2 літаки.
Евакуація людей в Іспанії / Фото Associated Press
Для порятунку людей залучили пожежників та літаки / Фото Associated Press
Погода в Іспанії: що призвело до пожеж
Погода у країні значно погіршилась в Авілі. Там вологість впала до 8%. Іспанія встановила температурний рекорд 14 серпня. В державі зафіксували понад 47 градусів тепла за Цельсієм.
Відзначимо, що в Іспанії та Португалії готуватись до пожеж почали ще 11 серпня. Влада країн вживала низку заходів, аби запобігти загорянню.
Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами / Фото Europa Press
Пожежі в інших країнах: коротко
- Наприкінці липня пожежі спалахнули в Туреччині. Осередки вогню майже загасили, але країну накрили повені.
- Від вогню потерпає і Греція. Через стихійне лихо постраждали сотні будинків, вигоріли десятки тисяч гектарів лісу.
- Курортна країна Чорногорія також постраждала від лісових пожеж. За словами влади, причиною цього став підпал.