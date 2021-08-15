У Державному метеорологічному агентстві Іспанії повідомили, що за останнє десятиліття зареєстрували 24 показники аномальної жари. Ці дані вдвічі більші, ніж у попередні 30 років.
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Фахівці зазначили, що пекельна спека почалася через декілька днів після того, як Сицилія повідомила про температуру +48,8 градуса.
- В Італії також очікують на підтвердження температури, яка потенційно може стати найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Європі.
Всесвітня метеорологічна організація додала, що серпень для Середземномор'я зазвичай спекотний і сухий. А показники, які наразі спостерігають – екстремальні та типові для зміни клімату.
Пожежі в Європі: що відомо
- Нещодавня спекотна хвиля по всій Південній Європі сприяла масовим пожежам.
- Полум'я спалахнуло у Туреччині, Греції, Алжирі та інших районах Середземномор'я.
- Від вогню загинули та постраждали люди, було знищено житлові будинки та території.
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