У Державному метеорологічному агентстві Іспанії повідомили, що за останнє десятиліття зареєстрували 24 показники аномальної жари. Ці дані вдвічі більші, ніж у попередні 30 років.

Читайте також Антициклон "Люцифер" принесе в Італію пекельну спеку до +48 градусів

Фахівці зазначили, що пекельна спека почалася через декілька днів після того, як Сицилія повідомила про температуру +48,8 градуса.

В Італії також очікують на підтвердження температури, яка потенційно може стати найвищою з коли-небудь зареєстрованих в Європі.

Всесвітня метеорологічна організація додала, що серпень для Середземномор'я зазвичай спекотний і сухий. А показники, які наразі спостерігають – екстремальні та типові для зміни клімату.

Зверніть увагу! Поточний рекорд спеки в Європі був встановлений у 1977 році в Афінах – +48,0 градусів.

Пожежі в Європі: що відомо

Нещодавня спекотна хвиля по всій Південній Європі сприяла масовим пожежам.

Полум'я спалахнуло у Туреччині, Греції, Алжирі та інших районах Середземномор'я.

Від вогню загинули та постраждали люди, було знищено житлові будинки та території.

Зауважте Туреччина потерпає від повеней, Греція – у вогні: Європу охопила смертельна негода