В Государственном метеорологическом агентстве Испании сообщили, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показателя аномальной жары. Эти данные вдвое больше, чем в предыдущие 30 лет.
Читайте также Антициклон "Люцифер" принесет в Италию адскую жару до +48 градусов
Специалисты отметили, что адская жара началась через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре +48,8 градуса.
- В Италии также ожидают подтверждения температуры, которая потенциально может стать самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.
Всемирная метеорологическая организация добавила, что август для Средиземноморья обычно жаркий и сухой.
Однако показатели, которые сейчас наблюдают – экстремальные и типичные для того, что ожидается от изменения климата.
Пожары в Европе: что известно
- Недавняя жаркая волна по всей Южной Европе способствовала массовым пожарам.
- Пламя вспыхнуло в Турции, Греции, Алжире и других районах Средиземноморья.
- От огня погибли и пострадали люди, были уничтожены жилые дома и территории.
Заметьте Турция страдает от наводнений, Греция в огне: Европу охватила смертельная непогода