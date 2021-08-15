В Государственном метеорологическом агентстве Испании сообщили, что за последнее десятилетие зарегистрировали 24 показателя аномальной жары. Эти данные вдвое больше, чем в предыдущие 30 лет.

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Специалисты отметили, что адская жара началась через несколько дней после того, как Сицилия сообщила о температуре +48,8 градуса.

В Италии также ожидают подтверждения температуры, которая потенциально может стать самой высокой из когда-либо зарегистрированных в Европе.

Всемирная метеорологическая организация добавила, что август для Средиземноморья обычно жаркий и сухой.

Однако показатели, которые сейчас наблюдают – экстремальные и типичные для того, что ожидается от изменения климата.

Обратите внимание! Текущий рекорд жары в Европе был установлен в 1977 году в Афинах – +48,0 градусов.

Пожары в Европе: что известно

Недавняя жаркая волна по всей Южной Европе способствовала массовым пожарам.

Пламя вспыхнуло в Турции, Греции, Алжире и других районах Средиземноморья.

От огня погибли и пострадали люди, были уничтожены жилые дома и территории.

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