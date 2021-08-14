Наводнения в Турции

Из-за обильных осадков многие города в Турции ушли под воду. В части районов произошли оползни. Президент Реджеп Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Стамбул, Синоп и Айдын на севере страны.

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По словам представителей местных властей, жертв масштабных подтоплений может быть больше. Поисково-спасательная операция в северных провинциях Турции продолжается.

К пострадавшим регионам направили дополнительные подразделения спасателей для оказания помощи местному населению. Люди в отчаянии, ведь за одну ночь потеряли все свое имущество.



Турция страдает от разрушительных наводнений / Фото Associated Press

Затопило север Турции только через неделю после того, как на юге страны смогли взять под контроль масштабные лесные пожары. Там огонь уничтожил несколько тысяч гектаров лесных угодий. Из части курортных мест пришлось эвакуировать туристов.

От огня погибло 8 человек. Более 100 – получили повреждения. Местные экологи бьют тревогу. Такие природные аномалии являются следствием глобальных климатических изменений.

"Засухи и лесные пожары могут случиться. Но климатические изменения делают эти изменения интенсивнее, продолжительнее. Они распространяются на районы, где ранее мы этого не наблюдали. Поэтому ситуация только ухудшается", – отметил исследователь климата Босфорского университета Левент Курназ.

Лесные пожары в Греции

Последствия глобального потепления чувствуют и греки. Летом местным МЧС-никам приходится бороться с беспрецедентными лесными пожарами. Огонь уже уничтожил 85 тысяч гектаров угодий. Погибли 2 человека. Десятки получили травмы.

Помогать грекам бороться с огненной стихией своих пожарных прислали 22 страны. Из Украины приехали 100 пожарных. Они уже смогли остановить огонь в двух поселках. В целом в Греции за 2 недели зарегистрировали почти полтысячи возгораний.

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Мэр Олимпии Гиоргос Георгиопулос подчеркнул, что страна оказалась в затруднительном положении. Огонь угрожает жилым поселениям, культурным памятникам и объектам исторического наследия.



Фото жительницы острова Эвия на фоне пожара облетело все СМИ / Фото Getty Images

К тому же под угрозой и курортный сезон. Со второго по величине острова Греции – Эвия – из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали почти 3 тысяч человек. Там уничтожено несколько сотен домов и выгорело 2 тысячи квадратных километров угодий. Пожар на Евии назвали крупнейшим в истории страны.