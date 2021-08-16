На территории государства наблюдается засушливая погода. Из-за этого есть большой риск, что могут возникнуть новые очаги огня.
Обратите внимание В Испании- н овый температурный рекорд: на термометрах +47 градусов
Эвакуировали не менее 800 человек
В воскресенье, 16 августа, из-за лесных пожаров в двух регионах Испании эвакуировали не менее 800 человек.
Правительство Кастилии и Леона эвакуировало граждан из нескольких деревень. Более 500 человек доставили в спортивное заведение.
В Испании эвакуируют людей из-за пожаров / Фото из твиттера Cruz Roja Esp. Ávila
Из-за грозы, которая вызвала пожар, пострадала восточная часть Испании – Валенсия. Там эвакуировали граждан из села Азуэбар – 300 человек.
Кроме этого, происходит эвакуация и в Центре Испании. В провинции Авила работают примерно 200 пожарных, вертолет и 2 самолета.
Эвакуация людей в Испании / Фото Associated Press
Для спасения людей привлекли пожарных и самолеты / Фото Associated Press
Погода в Испании: что привело к пожарам
Погода в стране значительно ухудшилась в Авиле. Там влажность упала до 8%. Испания установила температурный рекорд 14 августа. В государстве зафиксировали более 47 градусов тепла по Цельсию.
Отметим, что в Испании и Португалии готовиться к пожарам начали еще 11 августа. Власти стран принимали ряд мер, чтобы предотвратить возгорание.
Испания борется с масштабными лесными пожарами / Фото Europa Press
Пожары в других странах: коротко
- В конце июля пожары вспыхнули в Турции. Очаги огня почти потушили, но страну накрыли наводнения.
- От огня страдает и Греция. Из-за стихийного бедствия пострадали сотни домов, выгорели десятки тысяч гектаров леса.
- Курортная страна Черногория также пострадала от лесных пожаров. По словам властей, причиной этого стал поджог.