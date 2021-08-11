По данным метеорологической службы Испании AEMET, как максимальная, так и минимальная температура воздуха будет находиться на уровне, который значительно превышает норму. В некоторых регионах страны она может достичь 44 градусов по Цельсию.

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Как будет действовать Португалия

Власти Португалии заявили, что готовы привлечь к борьбе с вероятными лесными пожарами примерно 12 тысяч спасателей. Также они выделят 2 700 единиц техники и 60 самолетов.

Премьер-министр страны Антониу Кошта призвал местных жителей вести себя осторожно в условиях неблагоприятной погоды. Все из-за того, что многие пожары возникают именно вследствие неосторожного поведения.

Он также напомнил, что в 2017 году пожары, вызванные жаркой погодой, унесли жизни более 100 человек.

Мы не хотим повторения этого сценария,

– подчеркнул Кошта.

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Лесные пожары в других странах: кратко