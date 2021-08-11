Как сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, в целом огненная стихия унесла жизни более 40 человек.

Важно Лесные пожары в Алжире добрались до жилых домов: есть жертвы и пострадавшие

Большое количество смертей зафиксировали среди военнослужащих народной национальной армии.

С прискорбием и печалью я получил известие о мученической кончине 25 военнослужащих, которые успешно спасли более 100 граждан из пламени,

– написал лидер Алжира.

В министерстве обороны страны отметили, что еще 11 солдат получили ожоги во время тушения пожаров, 4 из них – в тяжелом состоянии.

Обратите внимание! В результате пожаров в Алжире погибли 42 человека, среди них 17 местных жителей.

Что известно о пожаре в Алжире