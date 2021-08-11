Як повідомив президент Алжиру Абдельмаджід Теббун, загалом вогняна стихія забрала життя понад 40 осіб.

Важливо Лісові пожежі в Алжирі дісталися житлових будинків: є жертви й постраждалі

Велику кількість смертей зафіксували серед військовослужбовців народної національної армії.

З великим сумом і печаллю я отримав звістку про мученицьку кончину 25 військовослужбовці, які успішно врятували понад 100 громадян з полум'я,

– написав лідер Алжиру.

У міністерстві оборони країни зазначили, що ще 11 солдатів отримали опіки під час гасіння пожеж, 4 з них – у важкому стані.

Зверніть увагу! Внаслідок пожеж в Алжирі померли 42 особи, серед них 17 місцевих жителів.

Що відомо про пожежі в Алжирі