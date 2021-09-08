Местные власти говорят, что причинами пожаров может быть поджог. Надеялись, что осадки облегчат тушение и дадут хотя бы немного отдохнуть пожарным. Однако ситуация не улучшилась.

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Огонь тушат с самолетов и вертолетов

Самая тяжелая ситуация в Галиции – пламя приблизилось к населенным пунктам, из-за этого перекрыли автодороги. С огнем борются четыре самолета и четыре вертолета.

Региональный министр по сельскому хозяйству Хосе Гонсалес отметил, что пожар начался поздно вечером, когда естественное возгорание произойти не могло. Более того, поджог осуществляли сразу в двух местах.

Огонь быстро распространился из-за жары и сильного ветра

Не способствуют быстрому решению проблемы и погодные условия – высокие температуры и сильный ветер. Радуют прогнозами синоптики: они обещают, что в регионе должны быть осадки.

Смотрите видео из охваченного огнем региона Испании:

Отметим, что меньше месяца назад в Испании уже бушевали мощные лесные пожары. Сотни людей пришлось эвакуировать. Пламя уничтожило 5 тысяч гектаров леса.

Кратко о последних мощных пожарах в мире