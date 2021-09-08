Местные власти говорят, что причинами пожаров может быть поджог. Надеялись, что осадки облегчат тушение и дадут хотя бы немного отдохнуть пожарным. Однако ситуация не улучшилась.
Недавно "Пошли на пляж, вернулись бездомными": в Испании обвалился трехэтажный дом
Огонь тушат с самолетов и вертолетов
Самая тяжелая ситуация в Галиции – пламя приблизилось к населенным пунктам, из-за этого перекрыли автодороги. С огнем борются четыре самолета и четыре вертолета.
Региональный министр по сельскому хозяйству Хосе Гонсалес отметил, что пожар начался поздно вечером, когда естественное возгорание произойти не могло. Более того, поджог осуществляли сразу в двух местах.
Огонь быстро распространился из-за жары и сильного ветра
Не способствуют быстрому решению проблемы и погодные условия – высокие температуры и сильный ветер. Радуют прогнозами синоптики: они обещают, что в регионе должны быть осадки.
Смотрите видео из охваченного огнем региона Испании:
Отметим, что меньше месяца назад в Испании уже бушевали мощные лесные пожары. Сотни людей пришлось эвакуировать. Пламя уничтожило 5 тысяч гектаров леса.
Кратко о последних мощных пожарах в мире
- В конце июля пламенем охватило Турцию. Масштабные пожары бушевали во многих регионах страны и даже достигли курортов.
- От огня пострадала и Греция. Пожар практически добрался до столицы – Афин.
- От поджога вспыхнули пожары и в Черногории.
- В конце августа крупный лесной пожар вспыхнул и в России. В частности, огонь охватил национальный парк в Самарской области.