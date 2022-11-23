Из-за массированной атаки по всей Украине вводят экстренные отключения света

23 ноября россияне снова нанесли ракетные удары по Украине. Поэтому во многих регионах вводят экстренные отключения света.

Где не будет электроэнергии 23 ноября – читайте в материале 24 канала.

Важно Оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Винницкой области

В Украине – аварийные отключения света

В Укрэнерго сообщили, что ракетная атака продолжается, но уже есть попадание по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы.

Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше.

Житомирщина

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждения объектов критической инфраструктуры на территории Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии. Это нужно для немедленной стабилизации нашей объединенной системы.

Также возможны перебои с мобильной связью. Бригады связистов работают над возобновлением работы базовых подстанций.

Киев

В Киеве происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Сумщина

По Сумской области введены экстренные аварийные отключения.

Харьков

В Харькове тоже проблемы со светом. В городе остановились метро и электротранспорт, на маршруты дополнительно выводят автобусы. Об этом сообщил спикер городского совета Юрий Сидоренко.

Львов

Мэр Андрей Садовый сообщил, что Львов остался без света. Также могут быть перебои с водоснабжением.

Одесчина

В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины во всей Одесской области и в других областях Украины временно отсутствует электроснабжение, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Прикарпатье

На Прикарпатье экстренно введены графики аварийных отключений для всех очередей области. Это означает, что невозможно спрогнозировать включение электроснабжения. Электроснабжение смогут возобновить только по указанию Укрэнерго.