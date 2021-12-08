Инструкции для водителей начали действовать с 19:30. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Ровненской области.

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Где именно ограничивают движение

Согласно информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, движение транспорта ограничивают на таких участках:

автодорога М-06 Киев – Чоп;

автодорога Н 25 Городище – Ровно – Староконстантинов.

Решение ввести ограничения приняли из-за снижения температуры до 6 градусов мороза и осадков.

Важно! В ряде украинских областей уже 9 декабря ожидают гололедицу. Поэтому водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Погода в Ровненской области: что известно

В Ровненской области из-за непогоды объявили первый уровень опасности.

В течение 8 декабря в регионе наблюдали туман и гололед.

По информации синоптиков, пока в Ровненской области будут наблюдать "минусовую" температуру.

На трассах Р-22 (Луцкая трасса) и Н-25 от Киев – Чоп в направлении Здолбунова начали устанавливать снегозащитные щиты вдоль дорог.

Полный текст публикации в телеграме:

Внимание! Ограничение движения транспорта!

8 декабря, по информации Службы автомобильных дорог в Ровненской области из-за неблагоприятных погодных условий (понижение температуры воздуха до 6 градусов мороза с осадками в виде дождя), с 19:30 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах М-06 Киев – Чоп и Н 25 Городище – Ровно – Староконстантинов в пределах области.

Подразделения ГСЧС не привлекают.