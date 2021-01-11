Из-за мощных снегопадов в Японии погибли 8 человек: фото, видео
Более 4 дней в Японии шли сильные снегопады. В результате стихии погибли 8 человек. Всего пострадало более 270 человек.
Снегопады охватили побережье Японского моря. Об этом сообщили на сайте NHK.
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Последствия стихии
Из-за сильного снега на дорогах образовались пробки, в которых застряли более тысячи автомобилей. Также отменили более 500 авиарейсов.
Какие районы пострадали больше всего
Больше всего пострадали префектуры:
- Ниигата;
- Тояма;
- Исикава;
- Фукуи;
- Гифу.
Жителям этих областей рекомендуется оставаться дома.
Пробка из-за сильных снегопадов / Фото Kyodo
Стихийное бедствие в Японии / Фото Kyodo
Сильные снегопады в Японии: смотрите видео
Рекордные снегопады в Испании: что известно
- В Испании прошел шторм Филомена, который вызвал наибольшие за пол века снегопады в стране.
- Его жертвами уже стали по меньшей мере 4 человека.
- Из-за снегопадов там остановился общественный транспорт. Аэропорт от 22:00 8 января не работал, прекратили курсирование поезда.
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