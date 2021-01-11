Более 4 дней в Японии шли сильные снегопады. В результате стихии погибли 8 человек. Всего пострадало более 270 человек.

Снегопады охватили побережье Японского моря. Об этом сообщили на сайте NHK. К теме Сильные снегопады в Японии: тысяча автомобилей застряла в одном пробке – фото Последствия стихии Из-за сильного снега на дорогах образовались пробки, в которых застряли более тысячи автомобилей. Также отменили более 500 авиарейсов. Отметим! Для ликвидации последствий привлекли отряды Сил самообороны страны. Какие районы пострадали больше всего Больше всего пострадали префектуры: Ниигата;

Тояма;

Исикава;

Фукуи;

Гифу. Жителям этих областей рекомендуется оставаться дома.

Пробка из-за сильных снегопадов​ / Фото Kyodo

Стихийное бедствие в Японии / Фото Kyodo Сильные снегопады в Японии: смотрите видео Рекордные снегопады в Испании: что известно В Испании прошел шторм Филомена, который вызвал наибольшие за пол века снегопады в стране.

Его жертвами уже стали по меньшей мере 4 человека.

Из-за снегопадов там остановился общественный транспорт. Аэропорт от 22:00 8 января не работал, прекратили курсирование поезда.