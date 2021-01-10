На побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо 4 дня продолжаются сильные снегопады. Они накрыли префектуру Фукуи в центре страны.

Также на территории региона образовалась огромная пробка из автомобилей. Об этом сообщили на сайте NHK.

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Последствия сильных снегопадов

В пробке застряли более тысячи транспортных средств. Поэтому руководство Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации пробки.



Сильные снегопады в Японии / Фото Kyodo



Непогода в Японии / Фото Kyodo

Напомним! На побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо в Японии снегопады продолжаются уже около четырех дней. Из-за непогоды отменили более 500 авиарейсов.



Больше тысячи автомоблей в пробке / Фото Kyodo

Сильные снегопады в Испании: что известно

Шторм Филомена в Италии вызвал наибольшие за полвека снегопады в стране.

Его жертвами уже стали по меньшей мере 4 человека.

В Мадриде остановился общественный транспорт, аэропорт с 22:00 8 января не работает, прекратили курсирование поезда.

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