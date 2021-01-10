Сильные снегопады в Японии: тысяча автомобилей застряли в одной пробке – фото
На побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо 4 дня продолжаются сильные снегопады. Они накрыли префектуру Фукуи в центре страны.
Также на территории региона образовалась огромная пробка из автомобилей. Об этом сообщили на сайте NHK.
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Последствия сильных снегопадов
В пробке застряли более тысячи транспортных средств. Поэтому руководство Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации пробки.
Сильные снегопады в Японии / Фото Kyodo
Непогода в Японии / Фото Kyodo
Больше тысячи автомоблей в пробке / Фото Kyodo
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