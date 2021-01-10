Сильні снігопади в Японії: тисяча автомобілів застрягли в одному заторі – фото
На узбережжі Японського моря і на північному острові Хоккайдо 4 дні тривають сильні снігопади. Вони накрили префектуру Фукуї в центрі країни.
Також на території регіону утворилася величезний затор із автомобілів. Про це повідомили на сайті NHK.
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Наслідки сильних снігопадів
В заторі застрягли понад тисяча транспортних засобів. Через це керівництво Фукуї закликало Сили самооборони Японії направити загін військовослужбовців на допомогу в ліквідації затору.
Сильні снігопади в Японії / Фото Kyodo
Негода в Японії / Фото Kyodo
Понад тисяча автомоблів у заторі / Фото Kyodo
Сильні снігопади в Іспанії: що відомо
- Шторм Філомена в Італії спричинив найбільші за пів століття снігопади у країні.
- Його жертвами вже стали щонайменше 4 людей.
- У Мадриді зупинився громадський транспорт, аеропорт від 22:00 8 січня не працює, припинили курсування поїзди.
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