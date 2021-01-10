На узбережжі Японського моря і на північному острові Хоккайдо 4 дні тривають сильні снігопади. Вони накрили префектуру Фукуї в центрі країни.

Також на території регіону утворилася величезний затор із автомобілів. Про це повідомили на сайті NHK.

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Наслідки сильних снігопадів

В заторі застрягли понад тисяча транспортних засобів. Через це керівництво Фукуї закликало Сили самооборони Японії направити загін військовослужбовців на допомогу в ліквідації затору.



Сильні снігопади в Японії / Фото Kyodo



Негода в Японії / Фото Kyodo

Нагадаємо! На узбережжі Японського моря і на північному острові Хоккайдо в Японії снігопади тривають уже близько чотирьох днів. Через негоду скасували понад 500 авіарейсів.



Понад тисяча автомоблів у заторі / Фото Kyodo

Сильні снігопади в Іспанії: що відомо

Шторм Філомена в Італії спричинив найбільші за пів століття снігопади у країні.

Його жертвами вже стали щонайменше 4 людей.

У Мадриді зупинився громадський транспорт, аеропорт від 22:00 8 січня не працює, припинили курсування поїзди.

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