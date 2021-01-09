Дедалі більше потепління клімату і зневоднення пророкують екологи в Україні у 2021 році. За прогнозами вчених, уже за пів століття Київ може опинитися в субтропіках.

Найхолоднішою температурою взимку буде 5 градусів морозу. Це як зараз, наприклад, на південному узбережжі Криму, а Житомирщина може стати другою Сахарою. Про це розповіли експерти 24 каналу.

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"Ось, до прикладу, Житомирська область – за 24 роки на 100 міліметрів кількість опадів там зменшилась. Середня добова температура повітря збільшилась на 2,5 градуси за Цельсієм. Як наслідок, річки практично обміліли", – пояснив академік Національної академії аграрних наук України Віктор Вегрунов.

Коли і чому почались зміни клімату

Експерти заявили, що зміни клімату почалися давно. Але люди через недбальство і надмірне споживання цей процес пришвидшують в рази.

Фермери дуже часто нехтують прибережними захисними смугами. Вони перегороджують дамбами для того, щоб забирати воду для поливу. Дуже велика кількість пестицидів і агрохімікатів потрапляють до малих річок,

– зазначила екологиня Тетяна Лампіка.

У радянські часи водойми та болотисті місцевості аврально висушували, тепер ґрунти доводиться максимально зрошувати. До всього землі постійно розорюють і виснажують – від цього шириться степ і зменшуються родючі площі.

"Зона степу в Україні на 200 кілометрів перемістилася і захопила вже зону лісостепу. Це привело до того, що іде шалене опустелювання території України", – сказав академік Національної академії аграрних наук України.

Вода стане дефіцитом

Ріки міліють, ґрунти втратили родючість майже удвічі, адже вологи вкрай мало. В Україні ледь не щороку – посуха. Працівники водоканалів кажуть, що зовсім скоро вода стане справжнім дефіцитом.

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"Якщо всі бачили, що відбувається зараз в Криму, то нас цілком чекає така сама ситуація", – заявив директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін.

Що відомо про ситуацію з водою у Криму? Проблеми почались після того, як Росія окупувала Крим. Через регулярне використання води з підземних джерел відбулося засолення ґрунту.



Згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.

Над природою люди знущаються не перше десятиліття, відтак і зупинити наслідки миттєво не вийде.

"Клімат міняється через те, що людство спалює викопне паливо. Якщо ми прямо завтра припинимо його спалювати, то ще мінімум 30 років клімат продовжить теплішати завдяки тому, що ми спалили до моменту зараз", – пояснив голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко.

Замість пшениці родитимуть банани

За останні півстоліття середня температура повітря в Україні зросла майже на півтора градуса. Наче і невелика цифра, та вона дуже вплинула на рослини і тварин. Причому – невідворотно.

В нас, не виключено, не буде родитись ні кукурудза, ні соняшник, ні пшениця. Будемо вирощувати ананаси і банани,

– запевнив Віктор Вегрунов.

Нетипові і раптові катаклізми теж прийдуть разом зі змінами клімату. Льодовики тануть катастрофічно швидко, рівень океану підіймається. Відтак, на планеті з'являться мільйони кліматичних біженців. Одні – втікатимуть від повені, інші – рятуватимуться від засухи. Взимку менше будемо використовувати енергоносіїв, водночас влітку ці гроші витрачатимемо на охолодження.

"Простий захід, це збільшувати кількість зелених насаджень і зберігати ті, які є. Влітку температура в затінку дерев на 1 – 2 градуси нижче, ніж не в затінку. Про те на скільки прогрівається асфальт не в затінку, я взагалі мовчу. Тому знищувати зелені насадження зараз, вирубувати заради багатоповерхівок це просто самогубство тому, що ті багатоповерхівки через кілька років будуть прогріватися, як свічки", – сказав голова Української кліматичної мережі.

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У Європі вже порахували – сотні тисяч жителів помруть від змін клімату ще до 2070 року. Тож фахівці радять братися з розум вже зараз, аби не допустити найгіршого сценарію. В іншому випадку – вже в недалекому майбутньому на Землі почнуться війни не за землі, а за воду.