Все большее потепление климата и обезвоживание предсказывают экологи в Украине в 2021 году. По прогнозам ученых, уже через полвека Киев может оказаться в субтропиках.

Самой холодной температурой зимой будет 5 градусов мороза. Это как сейчас, например, на южном побережье Крыма, а Житомирщина может стать второй Сахарой. Об этом рассказали эксперты 24 канала.

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"Вот, к примеру, Житомирская область – за 24 года на 100 миллиметров количество осадков там уменьшилось. Средняя суточная температура воздуха увеличилась на 2,5 градуса по Цельсию. Как следствие, реки практически обмелели", – объяснил академик Национальной академии аграрных наук Украины Виктор Вегрунов.

Когда и почему начались изменения климата

Эксперты заявили, что изменения климата начались давно. Но люди из-за халатности и чрезмерного потребления этот процесс ускоряют в разы.

Фермеры очень часто пренебрегают прибрежными защитными полосами. Они перегораживают их плотинами для того, чтобы забирать воду для полива. Очень большое количество пестицидов и агрохимикатов попадают в малые реки,

– отметила эколог Татьяна Лампика.

В советские времена водоемы и болотистые местности аврально высушивали, теперь почвы приходится максимально орошать. Ко всему этому земли постоянно разоряют и истощают – от этого ширится степь и уменьшаются плодородные площади.

"Зона степи в Украине на 200 километров переместилась и захватила уже зону лесостепи. Это привело к тому, что идет бешенное опустынивание территории Украины", – сказал академик Национальной академии аграрных наук Украины.

Вода станет дефицитом

Реки мелеют, почвы потеряли плодородие почти вдвое, ведь влаги крайне мало. В Украине едва ли не каждый год – засуха. Работники водоканалов говорят, что совсем скоро вода станет настоящим дефицитом.

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"Если все видели, что происходит сейчас в Крыму, то нас вполне ждет такая же ситуация", – заявил директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

Что известно о ситуации с водой в Крыму? Проблемы начались после того, как Россия оккупировала Крым. Из-за регулярного использования воды из подземных источников произошло засоление почвы. Согласно международному законодательству, за катастрофу с водой в Крыму полностью отвечает государство-оккупант – Россия.

Над природой люди издеваются не первое десятилетие, поэтому и остановить последствия мгновенно не получится.

"Климат меняется из-за того, что человечество сжигает ископаемое топливо. Если мы прямо завтра прекратим его сжигать, то еще минимум 30 лет климат продолжит теплеть благодаря тому, что мы сожгли до момента сейчас", – объяснил глава Украинской климатической сети Илья Еременко.

Вместо пшеницы будут бананы

За последние полвека средняя температура воздуха в Украине выросла почти на полтора градуса. Вроде и небольшая цифра, но и она оказала большое влияние на растения и животных. Причем – неотвратимо.

У нас, не исключено, не будет родиться ни кукуруза, ни подсолнечник, ни пшеница. Будем выращивать ананасы и бананы,

– заверил Виктор Вегрунов.

Нетипичные и внезапные катаклизмы тоже придут вместе с изменениями климата. Ледники тают катастрофически быстро, уровень океана поднимается. Следовательно, на планете появятся миллионы климатических беженцев. Одни – побегут от наводнения, другие – будут спасаться от засухи. Зимой меньше будем использовать энергоносителей, одновременно летом эти деньги будем тратить на охлаждение.

"Простое мероприятие, это увеличивать количество зеленых насаждений и сохранять те, которые есть. Летом температура в тени деревьев на 1 – 2 градуса ниже, чем не в тени. О том на сколько прогревается асфальт не в тени, я вообще молчу. Поэтому уничтожать зеленые насаждения сейчас, вырубать ради многоэтажек это просто самоубийство потому, что те многоэтажки через несколько лет будут прогреваться, как свечи", – сказал глава Украинской климатической сети.

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В Европе уже посчитали – сотни тысяч жителей умрут от изменений климата еще к 2070 году. Поэтому специалисты советуют браться за ум уже сейчас, чтобы не допустить худшего сценария. В противном случае – уже в недалеком будущем на Земле начнутся войны не за землю, а за воду.