Понад 4 дні у Японії тривали сильні снігопади. В результаті стихії загинули 8 людей. Загалом постраждало понад 270 осіб.

Снігопади охопили узбережжя Японського моря. Про це повідомили на сайті NHK.

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Наслідки стихії

Через сильний сніг на дорогах утворилися затори, в яких застрягли понад тисяча автомобілів. Також скасували понад 500 авіарейсів.

Зазначимо! Для ліквідації наслідків залучили загони Сил самооборони країни.

Які райони постраждали найбільше

Найбільше постраждали префектури:

Ніїгата;

Тояма;

Ісікава;

Фукуї;

Гіфу.

Жителям цих областей рекомендується залишатися вдома.



Затор через сильні снігопади / Фото Kyodo



Стихійне лихо в Японії / Фото Kyodo

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