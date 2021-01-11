Через потужні снігопади у Японії загинуло 8 людей: фото, відео
Понад 4 дні у Японії тривали сильні снігопади. В результаті стихії загинули 8 людей. Загалом постраждало понад 270 осіб.
Снігопади охопили узбережжя Японського моря. Про це повідомили на сайті NHK.
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Наслідки стихії
Через сильний сніг на дорогах утворилися затори, в яких застрягли понад тисяча автомобілів. Також скасували понад 500 авіарейсів.
Які райони постраждали найбільше
Найбільше постраждали префектури:
- Ніїгата;
- Тояма;
- Ісікава;
- Фукуї;
- Гіфу.
Жителям цих областей рекомендується залишатися вдома.
Затор через сильні снігопади / Фото Kyodo
Стихійне лихо в Японії / Фото Kyodo
Сильні снігопади в Японії: дивіться відео
Рекордні снігопади в Іспанії: що відомо
- В Іспанії стався шторм Філомена, який спричинив найбільші за пів століття снігопади у країні.
- Його жертвами вже стали щонайменше 4 людей.
- Через снігопади там зупинився громадський транспорт. Аеропорт від 22:00 8 січня не працював, припинили курсування поїзди.
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