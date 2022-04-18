Из-за нападения России на Украину швейцарцы изменили отношение к НАТО

После развязывания полномасштабной войны России против Украины швейцарцы изменили отношение к НАТО. Большинство жителей нейтральной страны начали поддерживать более тесное сотрудничество с Альянсом и финансирование перевооружения армии.

Это подтверждают результаты опроса 20 тысяч швейцарцев, проведенного изданием Blick совместно с исследовательским институтом Sotomo.

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Согласно результатам, 56% респондентов поддержали "более тесное сотрудничество" с НАТО, а еще 55% выступают за увеличение финансирования национальной обороны.

Авторы опроса отметили, что особенно заметным является изменение взглядов сторонников "левых" партий, среди которых к Альянсу традиционно негативное отношение.

В то же время лишь 13% опрошенных швейцарцев поддержали идею сокращения финансирования армии страны. Еще 54% граждан поддерживают соглашение о приобретении американских истребителей F-35, а более 70% – выступают за участие Швейцарии в системе противовоздушной обороны "Железный купол".

Директор института Sotomo Мишель Герман отметил, что согласно опросу, более склонной поддерживать нейтральный статус Швейцарии была молодежь, тогда как старшее поколение чаще выступали за активную роль страны в вопросах обороны и безопасности.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину, Швеция и Финляндии изменили свою позицию в отношении военного нейтралитета и сближаются с НАТО.

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