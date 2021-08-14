В центральной части страны в провинции Хубэй власти уже объявили третий (красный) уровень опасности.

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В Китае из-за наводнения погиб уже 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб, а четверо остаются пропавшими без вести, когда проливные ливни обрушились на город в провинции со среды по четверг (с 11 по 12 августа – 24 канал),

– сообщила местная власть.

Больше всего пострадал поселок Люлин, что входит в состав города Сучжоу на севере провинции Хубэй. Там за 12 часов выпало 503 миллиметра осадков, что стало рекордом для поселка.



Из-за непогоды в Китае пострадали люди / Фото China News Service

Ливни задели 8000 человек в поселке, повредили более 2700 домов, а также более 10 километров дорог и 63 моста. По информации СМИ, из-за осадков эвакуировали ориентировочно 6 тысяч человек.

Экстремальные погодные условия в провинции вызвали масштабное отключение электроэнергии и повредили свыше 3 600 домов и 8 110 гектаров посевов,

– сообщили власти.

Добавили, что убытки оценивают в 108 миллионов юаней (16,67 миллиона долларов). Власти также объясняют, что непогода следствие изменений климата, однако они пытаются ликвидировать последствия. В Минфине выделили 30 миллионов юаней для спасательных работ.

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