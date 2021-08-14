У центральній частині країни у провінції Хубей влада вже оголосила третій (червоний) рівень небезпеки.

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У Китаї через повінь загинула вже 21 людина

Щонайменше 21 людина загинула, а четверо залишаються зниклими безвісти, коли проливні зливи обрушилися на місто в провінції з середи по четвер (з 11 по 12 серпня – 24 канал),

– повідомила місцева влада.

Найбільше постраждало селище Люлін, що входить до складу міста Сучжоу, що на півночі провінції Хубей. Там за 12 годин випало 503 міліметри опадів, що стало рекордом для селища.



Через негоду в Китаї постраждали люди / Фото China News Service

Зливи зачепили 8000 людей у ​​селищі, пошкодили понад 2700 будинків, а також понад 10 кілометрів доріг та 63 мости. За інформацією ЗМІ, через опади евакуювали орієнтовно 6 тисяч людей.

Екстремальні погодні умови в провінції спричинили масштабне відключення електроенергії та пошкодили понад 3 600 будинків і 8 110 гектарів посівів,

– повідомила влада.

Додали, що збитки оцінюють у 108 мільйонів юанів (16,67 мільйона доларів). Влада також пояснює, що негода є наслідоком змін клімату, однак вони намагаються ліквідувати наслідки. У мінфіні виділили 30 мільйонів юанів на для рятувальних робіт.

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