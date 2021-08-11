Інцидент стався у середу, 11 серпня, у районі Кіннаур у штаті Гімачал-Прадеші. Під завалами, окрім автобуса, також опинилися кілька автомобілів.

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Рятувальники вже врятували з-під завалів 12 людей. Постраждалих негайно транспортували у лікарні. Там медики надають їм необхідну медичну допомогу. До рятувальної операції залучили також війська та Національні сили реагування на стихійні лиха.

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Прем'єр-міністр Нарендра Моді т а міністр внутрішніх справ Союзу Аміт Шах звернулися до головного міністру штату Гімачал-Прадеш. Вони запевнили його у підтримці з боку центральної влади.

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