Інцидент стався у середу, 11 серпня, у районі Кіннаур у штаті Гімачал-Прадеші. Під завалами, окрім автобуса, також опинилися кілька автомобілів.
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Рятувальники вже врятували з-під завалів 12 людей. Постраждалих негайно транспортували у лікарні. Там медики надають їм необхідну медичну допомогу. До рятувальної операції залучили також війська та Національні сили реагування на стихійні лиха.
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Прем'єр-міністр Нарендра Моді т а міністр внутрішніх справ Союзу Аміт Шах звернулися до головного міністру штату Гімачал-Прадеш. Вони запевнили його у підтримці з боку центральної влади.
Інші трагічні випадки в Індії
- Наприкінці липня у цьому ж штаті – Гімачал-Прадеш – стався каменепад. Внаслідок цього рідкісного явища загинули 9 туристів.
- У липні Індію знову накрили проливні дощі. Десятки будинків негода зрівняла з землею за хвилини. Щонайменше 159 людей загинули.