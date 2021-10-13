Во время сильных ливней, которые до сих пор не утихают в регионе, рейсовый автобус, в котором было 40 пассажиров, упал в реку.

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Правоохранители задержали водителя

Из-за стихии 14 человек погибли на месте, всех остальных пассажиров и водителя автобуса удалось спасти. Медики госпитализировали 7 человек, а полиция задержала водителя из-за аварии. Причиной стало то, что мужчина проигнорировал предупреждение о запрете переезда через речной мост, который весь был в воде. Автобус снесла вода. Таким образом число погибших возросло до 29.

Сумма нанесенного стихией ущерба составляет 770 миллионов долларов. Вода разрушила тысячи домов и уничтожила более 190 000 гектаров посевов.

В регионе Шаньси также пришлось закрыть 166 туристических объектов. Стихия повредила старинную стену в городе Пинъяо. Также вода подтопила ряд угольных шахт.

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