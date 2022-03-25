В настоящее время из отдельных регионов Украины поступает информация об ограниченных запасах ленты для кассовых аппаратов, которая используется для печати чеков.

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С учетом военного положения, в случае отсутствия технической возможности печати чека, магазины или другие предприятия могут отправлять электронные чеки на предоставленный потребителем номер телефона или адрес электронной почты.

Кроме того, можно показать на дисплее программного регистратора QR-код чека, чтобы покупатель мог его сразу считать и посмотреть.

В Госпродслужбе отметили, что в соответствии с требованиями, чеки должны содержать обязательные реквизиты , в частности:

наименование субъекта хозяйствования и его адрес;

индивидуальный налоговый номер плательщика НДС или налоговый номер/серия и номер паспорта;

название товара, его количество и стоимость;

обозначение формы оплаты (наличные деньги, электронное платежное средство в кредит);

общую стоимость приобретаемых товаров;

дату (день, месяц, год) проведения расчетов и т.д.

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