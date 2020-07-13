Из-за ухудшения погодных условий обесточены 23 населенных пункта в трех областях Украины. Без электричества остались жители Черниговской, Луганской и Киевской областей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на утро 13 июля дожди и сильные порывы ветра вызвали срабатывание системы защиты линий электропередач.

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По данным спасателей, в результате непогоды без света оказались населенные пункты в трех областях:

Черниговская – 10;

Луганская – 9;

Киевская – 4.

Сейчас бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения на этих территориях.

Напомним, что накануне, 12 июля, на Ровненщине прошли сильные грозы и ливень. Вследствие этого без электричества остались почти 30 населенных пунктов. Также сильный ветер повалил на проезжую часть деревья в нескольких селах.

Какой будет погода 13 июля

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля сильные дожди пройдут в Восточной и Центральной Украине. Также дожди ожидаются на севере и юге. В частности, ожидается снижение температуры до +19... +21 градуса.

Зато на западе будет сухо и солнечно в течение всего дня.



Прогноз погоды на 13 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра