Непогода в Украине: без света оказались 23 населенных пункта, – ГСЧС
Из-за ухудшения погодных условий обесточены 23 населенных пункта в трех областях Украины. Без электричества остались жители Черниговской, Луганской и Киевской областей.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на утро 13 июля дожди и сильные порывы ветра вызвали срабатывание системы защиты линий электропередач.
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По данным спасателей, в результате непогоды без света оказались населенные пункты в трех областях:
- Черниговская – 10;
- Луганская – 9;
- Киевская – 4.
Сейчас бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения на этих территориях.
Напомним, что накануне, 12 июля, на Ровненщине прошли сильные грозы и ливень. Вследствие этого без электричества остались почти 30 населенных пунктов. Также сильный ветер повалил на проезжую часть деревья в нескольких селах.
Какой будет погода 13 июля
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля сильные дожди пройдут в Восточной и Центральной Украине. Также дожди ожидаются на севере и юге. В частности, ожидается снижение температуры до +19... +21 градуса.
Зато на западе будет сухо и солнечно в течение всего дня.
Прогноз погоды на 13 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра