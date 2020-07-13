Через погіршення погодних умов знеструмлені 23 населені пункти в трьох областях України. Без електрики залишилися мешканці Чернігівської, Луганської та Київської областей.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, станом на ранок 13 липня дощі та сильні пориви вітру спричинили спрацювання системи захисту ліній електропередач.

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За даними рятувальників, внаслідок негоди без світла опинились населені пункти в трьох областях:

Чернігівська – 10;

Луганська – 9;

Київська – 4.

Наразі бригади обленерго залучені до відновлення електропостачання на цих територіях.

Нагадаємо, що напередодні, 12 липня, на Рівненщині пройшли сильні грози та злива. Внаслідок цього без електрики залишилися майже 30 населених пунктів. Також сильний вітер повалив на проїзну частину дерева в кількох селах.

Якою буде погода 13 липня

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 13 липня сильні дощі пройдуть на Східній та Центральній Україні. Також зливи очікуються на півночі та півдні. Зокрема, очікується зниження температури до +19... +21 градуса.

Натомість на заході буде сухо та сонячно протягом всього дня.



Прогноз погоди на 13 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру