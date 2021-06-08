Часть дорог превратилась в реки. Авто рассекают по ним, как крейсера.
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Где затопило больше всего
Местные жители сообщают о серьезных подтоплениях в районе Южной железной дороги, на Холодной горе, улицах Клочковская и Яроша.
Харьковский "автозаплыв": видео
Автомобилисты жалуются на неисправные дренажные системы.
Дороги без дренажей стали реками: видео
А в районе Павлова поля и Холодной горы кроме жидких осадков, выпал еще и град. Пользователи пишут, что у ближайших автомастерских будет много работы по вытяжке крыш, потому что тонкий металл подвергается серьезным деформациям.
Мощный град в Харькове: видео
Непогода и ее последствия в Харькове: видео
Но в доме возле парка Горького заплыв приходится устраивать даже в подъезде.
Затопленный подъезд: видео