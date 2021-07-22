Из-за непогоды в Украине погибли 2 человека, еще почти 10 попали в больницы

Сильная непогода в Украине 21 июля наделала много бед. Больше всего от сильного ветра и грозы пострадали жители восточных областей.

Непогода повредила 100 кровель и повалила 90 деревьев. Их разрезали и убрали спасатели.

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В общем к работам привлекли 238 человек и 57 единиц техники ГСЧС.

На 2 человек упали деревья

Трагедии случились в городе Дружковка Донецкой области и селе Мусиевка Луганской области. Там на двоих человек упали деревья – пострадавшие не выжили. Кроме того, 7 человек увезли в больницы с травмами.

Другие последствия непогоды

В Краматорском районе Донецкой области погодные условия повредили 77 кровель: 58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов.

Донецкой области погодные условия повредили 77 кровель: 58 частных и 8 многоквартирных жилых домов, 3 школы и 8 административных объектов. В городе Сватово Луганской области повреждены 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы. В Троицком ветер разрушил крышу школы.

Луганской области повреждены 2 кровли пятиэтажных жилых домов и частично крыша городской больницы. ветер разрушил крышу школы. В Одессе сильный дождь подтопил 38 частных жилых домов и приусадебных участков.

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Что этому предшествовало

Мощный ураган 21 июля пронесся по Востоку Украины. Так, на Луганщине обвалилась водонапорная башня. Также известно, что ветер сорвал крышу над хирургическим отделением больницы, однако медучреждение продолжало работать в привычном режиме.

Кроме того, часть жителей области остались без электричества.