Из-за обязательной вакцинации: ОАСК открыл производство по иску к Минздраву

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Министерству здравоохранения. В нем истец просит признать противоправной обязательную вакцинацию для определенных категорий людей.

Об открытии производства пресс-служба суда сообщила 2 ноября. ОАСК отреагировал на иск Дмитрия Ламзы в Минздрав.

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В суде оспаривают приказ Минздрава об обязательности прививок

Истец просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

В ответ ОАСК решил открыть производство по этому делу. Суд будет рассматривать его по правилам общего искового производства. Подготовительное судебное заседание запланировано на 25 ноября.

Реакция Денисовой на обязательную прививку некоторых категорий людей

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также ранее прокомментировала приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Она считает, что реализация этого документа может "нарушить права" человека.

Обязательная вакцинация в Украине

7 октября Минздрав утвердил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

. За сутки 1 ноября прививки от коронавируса сделали 273 307 украинцам, из них первой дозой – 207 877. В целом вакцинацию от болезни уже прошли 10 453 652 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248.