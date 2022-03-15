Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области. Из-за авиаударов по аэропорту прокуратура открыла дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Важно Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре: есть масштабные разрушения

Что известно об авиаударах по аэропорту

Ночью 15 марта враг двумя ракетными ударами атаковал аэропорт в Днепре. По предварительной информации, аэродром обстреляли из ракетных комплексов "Искандер". Как следствие, терминал аэропорта поврежден, а взлетно-посадочная полоса – разрушена.

Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление,

– написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

Напомним, что в области уже трижды за эти сутки звучали сирены. Жителям Днепра напоминают, что все станции метрополитена в городе подходят для укрытия людей во время авиаопасности.