Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области. Из-за авиаударов по аэропорту прокуратура открыла дело по статье "нарушение законов и обычаев войны".
Важно Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре: есть масштабные разрушения
Что известно об авиаударах по аэропорту
Ночью 15 марта враг двумя ракетными ударами атаковал аэропорт в Днепре. По предварительной информации, аэродром обстреляли из ракетных комплексов "Искандер". Как следствие, терминал аэропорта поврежден, а взлетно-посадочная полоса – разрушена.
Масштабные разрушения. Нужно много времени на восстановление,
– написал глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.
Напомним, что в области уже трижды за эти сутки звучали сирены. Жителям Днепра напоминают, что все станции метрополитена в городе подходят для укрытия людей во время авиаопасности.
Утренний брифинг Арестовича за 15 марта