Из-за обстрела нефтебазы в Дубно ряд поездов будут направляться с задержкой
26 марта 2022 , 22:52Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
Вечером 26 марта российские войска нанесли удар по городу Дубно Ровненской области. Оккупанты попали в нефтебазу, вспыхнул пожар.
Поэтому ряд пассажирских поездов будут направляться с задержкой на безопасном расстоянии. Время задержки до 2 часов, но возможны оперативные изменения.
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Какие поезда могут ходить с задержкой
В первую очередь это касается поездов:
- Ивано-Франковск – Кременчуг,
- Львов – Полтава.
Сохраняем спокойствие и едем дальше,
– написали в Укрзализныце.