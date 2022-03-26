Из-за обстрела нефтебазы в Дубно ряд поездов будут направляться с задержкой

Вечером 26 марта российские войска нанесли удар по городу Дубно Ровненской области. Оккупанты попали в нефтебазу, вспыхнул пожар.

Поэтому ряд пассажирских поездов будут направляться с задержкой на безопасном расстоянии. Время задержки до 2 часов, но возможны оперативные изменения.

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Какие поезда могут ходить с задержкой

В первую очередь это касается поездов:

Ивано-Франковск – Кременчуг,

Львов – Полтава.

Сохраняем спокойствие и едем дальше,

– написали в Укрзализныце.